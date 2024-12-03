اخبار حصرية 100% للوطن العربي “تردد قناة المنار 2025” .. ثبتها حالًا بجودة عالية

في الأون الأخيرة تفاقمت الأسئلة وعمليات البحث حول تردد قناة المنارة الإخبارية والتي تصنف من أبرز القنوات التي تنشر العديد من الاخبار على المستوى العالمي والعربي، لكي يتعرف الأفراد على ما يدور داخل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أنها توفر الأحداث الجديدة على مدار الأربع والعشرين ساعة بدون انقطاع أو تشفير، مع إمكانية عرض بجوده عاليه.

تردد قناة المنار

قناة المنار هي من أبرز القنوات الإخبارية التي تأتي لمتابعتها بالعديد من الاخبار على مستوى العالم، ولذلك يبحث عنها عدد كبير من الأفراد من أجل تحميلها على الجهاز الخاصة بهم من خلال كتابة التردد الذي سيتم طرحه في النقاط التالية:

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: نايل سات.

بينما يأتي التردد الخاص بالقناة

على عكس معدل الترميز هو : 3000.

ويتكون معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط قناة المنارة على جهاز الاستقبال

أصبح بإمكانك الآن تحميل قناة المنارة على جهاز الاستقبال في المنزل بدون الذهاب إلى اخصائي برمجة بتنزيلها، ولمعرفة الخطوات تابع الشكل الآتي: