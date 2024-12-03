الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان الموسم الجديد نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك استعدادًا لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان والذي يعتبر من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي يشاهدها ملايين المتابعين خلال الأيام الجارية ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم عرض الكثير من المسلسلات التركية التاريخية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية اسبوعيًا ومنها مسلسل صلاح الدين الأيوبي ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات .

تردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث الكثير من جمهور مسلسل قيامة عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك حيث ينتظر الكثير من المتابعين موعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم السادس والتي تشهد الكثير من الأحداث الهامة ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم عرض حلقة واحدة أسبوعيا من مسلسل قيامة عثمان عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية ويمكن مشاهدتها عبر التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12645

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان

بعد تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية يترقب الكثير من المتابعين موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وذلك يوم الخميس القادم الموافق 28 نوفمبر الجاري ويتم عرض الحلقات مدبلجة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر ، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة اي تي في التركية يوم الأربعاء من كل اسبوع ، ويمتلك مسلسل قيامة عثمان قاعدة جماهيرية كبيرة.