سعر خرافي في مصر والسعودية “مزايا ومواصفات هاتف poco c75” .. اشتري وانت مغمض

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن مزايا ومواصفات هاتف poco c75 حيث يهتم الكثير من محبي هواتف شاومي بعرفة الخواص والمزايا الجديدة التي تم هذا الاصدار الجديد من الهاتف والذي تم طرحه مؤخرًا قبل نهاية العام الميلادي الحالي وتعتبر هواتف شاومي من أهم الهواتف التي تم إصدارها مؤخرًا ويعتبر هذا الهاتف من أهم الإصدارات المميزة والمتاحة خلال الفترة الحالية في جميع مراكز البيع التابعة لشركة شاومي ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول مزايا ومواصفات هاتف poco c75.

مزايا ومواصفات هاتف poco c75

يتميز هاتف بوكو سي 75 من شومي بوزن خفيف وشاشة كبيرة ومميزة ، وقد حصل هذا الهاتف المميز على الكثير من الإعجاب من قبل محبي هواتف شاومي التي انطلق بسرعة كبيرة وسط هواتف الفئة المتوسطة والتي توفر الكثير من المزايا لمستخدميها على مدار السنوات الكثيرة الماضية ، وإليكم المزيد من مزايا ومواصفات هاتف poco c75.

تأتي شاشة هذا الهاتف بقياس 8 بوصة بنوع ال سي دي المميز ودقة الجهاز 620 بكسل وجودتها اتش دي مع سطوع جدي للشاشة بقيمة 600 شمعة.

ونوع المعالج لهذا الهاتف ميديا تيك فيلو الترا ثماني الانوية.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بشاشة خلفية دقتها 50 ميكا بكسل.

تأتي الكاميرا الخلفية بفلاش من نوع ليد.

الهاتف متاح باللونين الأسود والذهبي.

سعر هاتف poco c75

بعد التعرف على مزايا ومواصفات هاتف poco c75 يبحث الكثير من المهتمين عن سعر هاتف poco c75 حيث يختلف سعرها حسب السعة والتخزين حيث تأتي السعة الاقل بسعر 5888 جنيهًا مصريًا ، وتأتي السعة الأعلى بسعر 6700 جنيهًا مصرًا بضمان يعادل 18 شهرًا.