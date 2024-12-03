خطوة بخطوة .. كيفية حجز شقق لكل المصريين 5 بمقدم 20 ألف جنية؟ .. أعرف الخطوات بالتفصيل

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن كيفية حجز شقق لكل المصريين 5 حيث بدأ صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في استقبال كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي ويعتبر هذا الطرح الخامس شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل أصحاب الاحتياجات الخاصة ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الطرح يشمل تسلم الوحدات السكنية بشكل فوري أو بعد 36 شهر من بجاية التقديم ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول كيفية حجز شقق لكل المصريين 5.

كيفية حجز شقق لكل المصريين 5

يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل خلال الأيام الأخيرة الماضية عن كيفية حجز شقق لكل المصريين 5 وهو الطرح الخامس شقق الاسكان الاجتماعي منذ بداية المبادرة وهي سكن لكل المصريين حيث يستمر طرح كراسات الشروط حتى يوم 25 نوفمبر الجاري لذوي الهمم ، ويبدأ طرح كراسات الشروط لكافة المواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل يوم 26 نوفمبر الجاري وحتى يوم 24 ديسمبر 2024.

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي أن الوحدات السكنية ستكون متاحة بنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة منخفضة تساهم في إمكانية تملك الوحدة السكنية ، ويجب شراء كراسات الشروط من جميع مكاتب البريد المصري ، وذلك بمبلغ 300 جنيهًا والتقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري ،