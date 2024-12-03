هتجيب بيهم 3 زيت و2 سكر .. قيمة نصيب الفرد في تموين شهر ديسمبر 2024

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر ديسمبر حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية الكثير من الأخبار حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الأخيرة الماضية وأكدت أن نصيب الفرد على التموين ثابت حيث يأخذ الفرد حصته التموينية مقابل السلع الغذائية المتوفرة ومنها الزيت والسكر ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول قيمة نصيب الفرد في تموين شهر ديسمبر.

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر ديسمبر

يبلغ نصيب الفرد في تموين شهر ديسمبر 50 جنيهًا فقط وذلك لأول أربعة افراد على البطاقة الواحدة بينما يحصل الفرد الخامس أو باقي الأفراد على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا فقط ، وتوفر وزارة التموين الكثير من السلع التموينية بأسعار مخفضة حيث توجد أكثر من 32 سلعة تموينية متنوعة داخل المجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات المصرية ، وتنوع السلع التموينية من الزيت والسكر والفول والتونة والجنبة والكثير من المنتجات الغذائية الاخرى.

موعد صرف تموين شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة التموين عن موعد صرف تموين شهر ديسمبر وذلك يوم الأول من شهر ديسمبر 2024 وهو اليوم المحدد لصرف السلع التموينية في كل شهر ، ويستمر صرف السلع التموينية على مدار جميع أيام شهر ديسمبر ، كما تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين السلع التموينية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتحسين مستوى المعيشة.