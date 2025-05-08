شروط هامة لإستيراد سيارات المصريين في الخارج .. الوزارة توضح وفقًا للإعلان الجديد
وضعت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط من أجل تنظيم عملية استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج وهذا جاء ضمن إطار مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وبعد إصدار البيان تم الإعلان عن كافة الشروط المطلوبة من أجل تسهيل الإجراءات وضمان الاستفادة المثلى من المبادرة.
سيارات المصريين في الخارج
هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب استيراد سيارات المصريين من الخارج والتي تتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون المستفيد مصري الجنسية ومقيم في الخارج.
- يشترط أن يكون المستفيد حاصل على إقامة سارية في الدولة التي يقيم بها.
- ينبغي سداد المبلغ المحدد بالعملة الأجنبية والذي يسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد وفقًا لما نص عليه قانون المبادرة.
- يجب أن يكون المستفيد قد بلغ سن ال 18 عام أثناء تقديم الطلب.
- تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها من الخارج ويجب أن تكون مطابقة لمواصفات المبادرة.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب استيراد سيارات المصريين في الخارج
يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب استيراد سيارات المصريين من الخارج كالآتي:
- يشترط تقديم كشف حساب مختوم ومعتمد من البنك في فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
- تقديم الموافقة الاستيرادية مع أوراق التخليص الجمركي للحصول على السيارة.
- أصل إيصال سداد قيمة الوديعة التي أوصت بها وزارة الهجرة باعتبارها شرط أساسي للحصول على الموافقة الاستيرادية.
- جواز سفر ساري الصلاحية أو هوية إقامة بالدولة التي ينتمي إليها المستفيد.
- أصل ونسخة من بطاقة الرقم القومي تحمل الجنسية المصرية.