كل ما تريد معرفته “هنـــــــا” .. تفاصيل التصميم الخارجي لسيارة شانجان إيدو بلس ترند 2025

تعتبر سيارة شانجان إيدو بلس ترند 2025 واحدة من السيارات الرائدة في السوق السعودي، حيث تجمع بين التصميم العصري والأداء المميز، تأتي السيارة بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر ونظام دفع أمامي، مما يوفر لها كفاءة عالية في استهلاك الوقود وقدرات تسارع مميزة، كما تتميز السيارة بتصميم خارجي جذاب يعكس التطور التكنولوجي والابتكار في عالم السيارات، بالإضافة إلى العديد من المزايا التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات السائقين.

التصميم الخارجي لسيارة شانجان إيدو بلس ترند 2025

يتميز التصميم الخارجي لسيارة شانجان إيدو بلس ترند 2025 بالحداثة والدقة، حيث تأتي المقدمة مستوحاة من عائلة شانجان يوني، مما يعطيها طابعًا مستقبليًا، تشمل السيارة شبكة أمامية ثلاثية الأبعاد مع مصابيح LED نحيفة متجانسة، وتتميز بأبعاد مثالية تجعلها مريحة أثناء القيادة، حيث يبلغ طول السيارة 4.77 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.765 مم، مما يمنحها استقرارًا على الطرق، كما تأتي بعجلات رياضية مقاس 18 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية مزودة بمؤشرات انعطاف، بالإضافة إلى شنطة خلفية بسعة 520 لتر لتوفير مساحة تخزين واسعة.

محرك شانجان إيدو بلس ترند 2025 وأداؤها

تم تزويد سيارة شانجان إيدو بلس ترند 2025 بمحرك قوي يوفر أداءً استثنائيًا، حيث تأتي بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، مما يمنحها قدرة تسارع مميزة، كما يعمل نظام الدفع الأمامي بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات لتقديم قيادة سلسة ومريحة، وتتميز السيارة بكفاءة في استهلاك الوقود بواقع 18.4 لتر لكل 100 كم، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا، مع خزان وقود بسعة 51 لتر يمنحها مدى طويل في الرحلات.