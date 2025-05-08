ثبتها الآن بنقرة واحدة .. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على النايل سات “هنــــــــــا”

أعلنت قناة طيور الجنة بيبي عن عودتها للبث في عام 2025 بتردد جديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما أثار حماسة الأطفال وأولياء الأمور الذين يعتبرون القناة واحدة من أفضل المنصات الترفيهية والتعليمية للأطفال. تتميز القناة بمحتواها الفريد الذي يجمع بين الأناشيد التفاعلية والموسيقى الهادفة التي تدعم القيم الأخلاقية والاجتماعية وتنمي مهارات الطفل في بيئة آمنة ومرحة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على النايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة بيبي بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث أعلنت إدارة القناة عن التردد الرسمي الذي يتيح للمشاهدين متابعة برامجها التعليمية والترفيهية بسهولة. إليك تفاصيل التردد:

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD وHD حسب جهاز الاستقبال

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على عرب سات

لعشاق قناة طيور الجنة بيبي الذين يعتمدون على القمر الصناعي عرب سات، يمكنهم متابعة القناة على التردد المخصص لذلك. التردد الجديد يضمن جودة صوت وصورة مثالية، وتفاصيله كالتالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبرز برامج قناة طيور الجنة بيبي

تشتهر القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تهدف إلى تعليم الأطفال مفاهيم وقيم هامة بأسلوب ترفيهي وممتع. من بين أشهر برامجها: