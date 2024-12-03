طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اون لاين بالموبايل “هنـــا” اعرف الطريقة وسدد فاتورتك من بيتك

الشركة القابضة للكهرباء قامت بتوفير ميزة القدرة على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين بشكل إلكتروني ومن خلال خطوات محددة وبسيطة، فضلًا عن قيام وزارة الكهرباء بتأكيد أن في حالة عدم سداد قيمة الفاتورة بشكل شهري فإن ذلك سوف يعرض المستهلك إلى مخالفة وكذلك أمور أخرى تؤثر عليه بشكل سلبي وعواقبها غير محمودة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اون لاين

تتمثل خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين من خلال بعض الخطوات الآتية والتي تتمثل في الآتي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء التابعة إلى الحكومة المصرية من هنا .

إختيار شركة الكهرباء التابع لها عداد المستهلك.

الموقع سوف يطلب من المستخدم كتابة مجموعة من البيانات.

يراعى إدخال المطلوب دون ترك أي خانة فارغة.

القيام بعد ذلك بإدخال قراءة العداد للشهر الذي يراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة. الخاصة به.

من بعد ذلك يتم إدخال رقم الكود.

الخطوة الأخيرة النقر على كلمة استعلام.

ظهور قيمة الفاتورة التي يجب على المستهلك أن يقوم بسدادها.

عقوبة التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء

في حالة عدم التزام المستهلك سداد قيمة الفاتورة الخاصة به فإن ذلك يعرضه إلى إنذار من قبل الشركة القابضة للكهرباء بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية، وإذا تكرر الأمر فإن الشركة تقوم بقطع الكهرباء عن المتأخر وفي نفس الوقت إزالة العداد القديم ويتم استبداله بآخر مسبق الدفع يتم سداد ثمنه في صورة أقساط شهرية.