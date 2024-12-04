“اعرف بقت بكام” .. أسعار تذاكر المترو بعد تطبيق الزيادة وكيفية الشراء من ماكينات TVM
تم الإعلان مؤخرا من قبل وزارة النقل عن زيادة في أسعار المترو في كافة الخطوط، ويأتي هذا وفقا لبعض القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، وجاءت زيادة في أسعار المترو بسبب زيادة في أسعار البنزين والسولار مؤخرا، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على تفاصيل أكثر عن هذا الخبر، فتابعونا.
أسعار تذاكر المترو بعد تطبيق الزيادة
جاءت أسعار تذاكر المترو عقب تطبيق الزيادة الجديدة كما يلي:
- سعر تذكرة المترو لمنطقة واحدة حتى تسع محطات بحوالي ست جنيهات مصرية.
- بينما بلغ سعر تذكرة المترو وذلك لعدد 2 منطقة وتكون حوالي ستة عشر محطة 8 جنيه.
- أما سعر تذكرة المترو لـ 3 مناطق (23 محطة) 12 جنيه.
- بلغ سعر تذكرة المترو لـ 4 مناطق لأكثر من 23 محطة 15 جنيه.
- بينما بلغ سعر تذكرة المترو لأربعة مناطق لأكثر من 23 محطة الخاصة بذوي الهمم 50 قرش.
طريقة شراء تذاكر المترو من ماكينات TVM
يمكن لكافة المواطنين تلقي تذاكر المترو عن طريق ماكينات TV، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولا قم بانتقاء إسم المحطة.
- بعد ذلك قم بإدخال اسم المحطة التي ترغب في الوصول إليها.
- بعد ذلك سوف يظهر أمامك على الشاشة سعر التذكرة.
- ثم قم بإدخال المبلغ في المكان المخصص لها.
- بعد الإنتهاء من تلك الخطوات سوف يتم خروج التذكرة من المكان الرئيسي لها.